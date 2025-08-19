FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal
Ennepetal (ots)
Am 18.08.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 15:44 Uhr in die Voerder Straße alarmiert. Vor Ort wurde der Rettungsdienst bei der Versorgung eines Notfallpatienten unterstützt. Der Einsatz endete um 16:24 Uhr.
Um 17:59 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal um 17:59 Uhr zum Breslauer Platz alarmiert. Hier übernahmen die Hauptamtlichen Kräfte die Erstversorgung eines Notfallpatienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der Einsatz endete um 18:29 Uhr.
Zur Milsper Straße wurde die Hauptamtliche Wachbesatzung um 19:46 Uhr alarmiert. Eine Notfallpatientin musste auf Grund der baulichen Gegebenheiten schonend mittels Drehleiter aus ihrer Wohnung transportiert werden. Der Einsatz endete um 20:22 Uhr.
Im Anschluss übernahm die Besatzung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs die Beseitigung eines größeren abgebrochenen Astes auf der Hagener Straße. Dieser wurde mittels Motorkettensäge zerkleinert. Der Einsatz endete um 20:52 Uhr.
