Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Tragehilfe für den Rettungsdienst

Ennepetal (ots)

Am Freitag den 22.08.2025 wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr Ennepetal um 16:09 Uhr zu einer Trageunterstützung für den Rettungsdienst in die Wilhelmshöher Straße gerufen. Aufgrund der Enge des Treppenraumes unterstützten die Einsatzkräfte bei dem Transport des Patienten zum Rettungswagen und konnten den Einsatz um 16:22 Uhr beenden.

Um 23:21 Uhr ging es ebenfalls zu einer Trageunterstützung in die Hinnenberger Straße. Hier galt es den Patienten schonend durch ein enges Treppenhaus zu transportieren. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten bei der Versorgung des Patienten und verbrachten diesen zu dem anwesenden Rettungswagen. Der Einsatz endete 23:52 Uhr.

