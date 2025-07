Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250714 - 0710 Frankfurt - Niederrad: Polizei nimmt 28-Jährigen nach Auseinandersetzung fest

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Sonntag (13. Juli 2025) auf Montag (14. Juli 2025) kam es in einem Hotel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen Tatverdächtigen und einem 39-jährigen Geschädigten. Die Polizei nahm den Aggressor sodann fest.

Gegen 00:40 Uhr gerieten die beiden Beteiligten in dem in der Waldstraße befindlichen Hotel zunächst in einen verbalen Streit. In Folge dessen soll sich der spätere Tatverdächtige in sein Zimmer begeben und ein Messer geholt haben, um den 39-Jährigen dann anzugreifen. Er traf diesen mit dem Messer im Bereich seines Oberarms. Zeugen riefen sodann die Polizei, welche den 28-Jährigen in seinem Zimmer lokalisierten und diesen widerstandslos festnahmen. Die Beamten brachten ihn auf die Dienststelle und stellten dort einen Atemalkoholwert von knapp unter zwei Promille fest. Den Geschädigten, für den zu keiner Zeit Lebensgefahr bestand, brachten Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus.

Der 28-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

