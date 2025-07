Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250714 - 0707 Frankfurt - Altstadt: Festnahme eines 17-jährigen Einbrechers

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen in der Nacht von Sonntag (13. Juli 2025) auf Montag (14. Juli 2025) einen 17-Jährigen fest, der nach aktuellen Erkenntnissen erst versucht hatte in eine Wohnung einzubrechen und dann ein Fahrrad klaute.

Gegen 02:15 Uhr wurde er im Bereich der Großen Fischerstraße dabei beobachtet, wie er zunächst ein Fahrradschloss aufbrach und dann mit dem Fahrrad flüchtete. Polizeibeamte, die unmittelbar nach Bekanntwerden eine Fahndung einleiteten, konnten den Tatverdächtigen im Nahbereich festnehmen. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort ergab sich ein weiterer Tatverdacht gegen den 17-Jährigen: Er soll kurz vor dem Fahrraddiebstahl durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung in der Großen Fischerstraße eingestiegen sein. Als der Bewohner aufwachte, sei er nach Draußen geflüchtet und machte sich dann im weiteren Verlauf an dem Fahrrad zu schaffen.

Er muss sich jetzt wegen beider Tatvorwürfe verantworten, nach Fertigung der Strafanzeigen übergaben die Polizisten ihn an seinen Erziehungsberechtigten.

