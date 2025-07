Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250713 - 0705 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Vormittag (12. Juli 2025) griff ein 45-jähriger Mann Polizeibeamte im Rahmen einer Personenkontrolle an. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden.

Gegen 11:10 Uhr fiel der Tatverdächtige den Beamten in der Niddastraße auf, da er mit einem weiteren Mann in Streit geriet. Auf die Ansprache der Polizeibeamten reagierte er zunächst nicht, lief dann aggressiv auf einen 31-jährigen Polizisten zu und stieß ihn mit beiden Händen von sich. Daraufhin fesselten die Beamten den 45-Jährigen. Im Rahmen der Festnahme trat und spuckte der Tatverdächtige nach den drei Polizisten. Bereits vor dem Eintreffen der Polizeibeamten war der Tatverdächtige am gesamten Körper großflächig mit seinem eigenen Blut kontaminiert. Es konnte daraufhin ermittelt werden, dass der 45-jährige Mann unter einer ansteckenden Krankheit leidet. Während der polizeilichen Maßnahmen, insbesondere der Fesselung, kam es zwischen dem infektiösen Angreifer und den eingesetzten Beamten mehrfach zu Blut-, Speichel- und Hautkontakt. Der Tatverdächtige wurde zwecks Blutentnahme in das Polizeipräsidium Frankfurt verbracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

