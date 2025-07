Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250713 - 0706 Frankfurt-Gallus: Hausbesetzung

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (12. Juli 2025) gegen 16:15 Uhr erlangte die Polizei Kenntnis von einer möglichen Hausbesetzung im Gallusviertel.

Daraufhin entsandte Polizeikräfte trafen vor Ort in der Lahnstraße 1 eine mittlere zweistellige Anzahl von Personen, teils mit FFP2-Masken vermummt an. Zudem war vor dem leerstehenden, mehrstöckigen Gebäude ein Pavillon aufgebaut worden. In der Spitze hielten sich vor dem Objekt etwa 100 Personen auf, die Anzahl der Personen im Gebäude konnte nicht abschließend verifiziert werden. Die Beamten sperrten den Hof und den Eingang des Gebäudes, um weiteren Zulauf zu verhindern. Als Eigentümer des Gebäudes ermittelte die Polizei die Stadt Frankfurt. Eine Verantwortliche der Stadt Frankfurt kam vor Ort, um sich selbst ein Bild zu machen und mit den Besetzern zu sprechen. Im Anschluss stellte sie keinen Strafantrag und kein Räumungsbegehren, sondern gab an, dass man seitens der Stadt die Nutzung des Gebäudes durch die vor Ort befindlichen Personen dulde.

Im Zusammenhang mit der Besetzung kam es an der Örtlichkeit zu zwei Spontanversammlungen in Form von Kundgebungen. Die Polizei leitete entsprechende Verkehrsmaßnahmen ein und begleitete die Kundgebungen bis zum Ende. Beide verliefen störungsfrei und wurden um 22:30 Uhr, bzw. 24:00 Uhr beendet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell