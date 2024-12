Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Senior bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Dienstagabend (03.12.2024) am Gerda-Taro-Platz einen 96 Jahre alten Mann bestohlen. Die Unbekannte sprach den Mann gegen 17.25 Uhr an der Haltestelle Olgaeck an und begleitete ihn über die Charlottenstraße zum Gerda-Taro-Platz. Dort umarmte sie ihn und fasste mit der Hand in die linke Hosentasche, wo der 96-Jährige seine Brieftasche trug. Als der Mann sich wehrte, ließ sie von ihm ab und ging in Richtung Olgaeck davon. Erst zuhause bemerkte der Mann, dass die Unbekannte aus seiner Geldbörse mehrere Hundert Euro gestohlen hatte. Die Frau ist etwa 55 bis 60 Jahre alt, zirka 150 Zentimeter groß und sprach gebrochen deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

