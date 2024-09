Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Auf einem Schotterparkplatz in der Schwalbenstraße auf Höhe Hausnummer 55 in Zweibrücken parkte am 03.09.2024 zwischen 07:50 Uhr und 12:30 Uhr ein blauer Linienbus mit der Front in Richtung Bitscher Straße. In diesem Zeitraum streifte ein bisher unbekanntes Fahrzeug die rechte Seite des Busses. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000EUR.

Wer den Unfall beobachtet hat und Angaben zu dem unbekannten Verursacher machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 976-0 zu melden. |pizw

