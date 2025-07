Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250714 - 0709 Frankfurt-Heddernheim: Schwere räuberische Erpressung mit Schusswaffe auf Wettbüro - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Am Sonntagabend (13. Juli 2025) kam es zu einer schweren räuberischen Erpressung zum Nachteil eines Wettbüros in der Dillenburger Straße. Die Täter erbeuteten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Die zwei bislang unbekannten Täter betraten gegen 23:00 Uhr das Wettbüro in Heddernheim und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte kam der Forderung nach und übergab die Tageseinnahmen. Ein Gast, der sich während der Tat in dem Wettbüro aufhielt, wurde ebenfalls mit der Schusswaffe bedroht. Die Tatverdächtigen verstauten die Beute in einem orangenen Beutel und flüchteten fußläufig in unbekannte Richtung.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

UT1:

Männlich, circa 180cm groß, normale Statur, trug durchsichtige Latexhandschuhe, einen schwarzen Hoodie mit blauer Kapuze, Sonnenbrille, Sturmmaske, schwarze Hose mit weißem Emblem auf dem linken Bein, schwarze Schuhe, orangefarbenen Beutel in der Hand

UT2:

Männlich, circa 180cm groß, normale Statur, trug schwarze Handschuhe, schwarze Nike Jacke mit Kapuze über dem Kopf, Sonnenbrille, Sturmmaske, schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe, mit Pistole bewaffnet

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter der 069 / 755 - 51299 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell