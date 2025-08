POL-S: 16-Jährige vermisst - Polizei fahndet mit Echtbildern

Stuttgart-Degerloch (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag (01.08.2025) eine Seniorin in einem Einfamilienhaus am Eschenweg ausgeraubt. Die Täter gelangten mutmaßlich zwischen 01.30 Uhr und 03.00 Uhr über ein Kellerfenster in das Gebäude. Als die Frau, die durch die Geräusche wach geworden war, die Einbrecher ertappte, fesselten sie die Seniorin, während die Männer das Haus nach Wertsachen durchsuchten. ...

mehr