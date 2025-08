Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Seniorin in Wohnung ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag (01.08.2025) eine Seniorin in einem Einfamilienhaus am Eschenweg ausgeraubt. Die Täter gelangten mutmaßlich zwischen 01.30 Uhr und 03.00 Uhr über ein Kellerfenster in das Gebäude. Als die Frau, die durch die Geräusche wach geworden war, die Einbrecher ertappte, fesselten sie die Seniorin, während die Männer das Haus nach Wertsachen durchsuchten. Anschließend flüchteten sie mit Wertsachen und Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro mutmaßlich in einem Fahrzeug. Bei den Tätern handelte es sich um drei Männer, etwa 190 Zentimeter groß. Einer von ihnen hatte eine kräftige Statur. Sie trugen dunkelblaue Jogginganzüge mit weißer Schrift, schwarze Schuhe und schwarze Sturmhauben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell