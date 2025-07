Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrt mutmaßlich nicht beachtet - Motorradfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Beim Zusammenstoß eines VW Polo und eines Motorrades der Marke Triumph hat sich ein 50 Jahre alter Motorradfahrer am Mittwoch (30.07.2025) in der Solitudestraße schwere Verletzungen zugezogen. Der 76 Jahre alte Fahrer des VW war gegen 19.30 Uhr in der Engelbergstraße Richtung Solitudestraße unterwegs. Am Kreisverkehr soll er den Ermittlungen zufolge die Vorfahrt des Motorradfahrers nicht beachtet haben, der in der Solitudestraße Richtung Bergheimer Steige unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß mit dem VW geriet der Motorradfahrer ins Schleudern und prallte gegen einen Laternenmast und ein Verkehrszeichen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden am Motorrad beträgt rund 1.000 Euro.

