Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 33-jähriger Radfahrer hat sich am Mittwoch (30.07.2025) bei einem Verkehrsunfall in der Schönestraße schwere Verletzungen zugezogen. Eine 41 Jahre alte Frau wollte kurz nach 11.00 Uhr mit ihrem Honda von einem Parkplatz nach rechts in die Schönestraße abbiegen. Dabei stieß sie mit dem 33-Jährigen zusammen, der auf dem Gehweg in Richtung König-Karl-Straße unterwegs war. Rettungskräfte kümmerten sich um den schwerverletzten Radfahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell