Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannte mutmaßliche Jugendliche greifen Autofahrer an - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Zwei mutmaßliche Jugendliche haben am Samstagabend (26.07.2025) in der Widdersteinstraße einen 53 Jahre alten Autofahrer angegriffen und schwer verletzt. Der 53-Jährige lud zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr Getränke aus seinem Auto und wollte anschließend sein Fahrzeug wenden. Vier unbekannte Jugendliche hinderten ihn daran, in dem zwei sich vor das Auto und zwei hinter das Auto stellten. Als sie kurz darauf wegrannten, schrie er ihnen hinterher. Nachdem sie stehenblieben, ging der 53-Jährige auf sie zu, erhielt von einem der Personen einen Schlag ins Gesicht und fiel zu Boden. Ihm gelang es, den Täter festzuhalten, woraufhin ein weiterer aus der Gruppe hinzukam und ihn in den Schwitzkasten nahm. Kurz darauf flüchtete die Gruppe in die Großglocknerstraße. Der 53-Jährige erstattete erst am Sonntagmittag Anzeige bei der Polizei. Einer der Täter ist etwa 14 bis 15 Jahre alt und zirka 180 bis 185 Zentimeter groß. Er hatte hellbraune, kurze Haare und ein rundes Gesicht. Zur Tatzeit trug er ein helles T-Shirt, eine helle weite Jeanshose und helle Schuhe. Sein mutmaßlicher Komplize war ebenfalls 14 bis 15 Jahre alt und 175 bis 180 Zentimeter groß. Er hatte schwarze Haare, die oben länger und seitlich kurz waren und trug einen schwarzen Oberlippenbart. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell