POL-S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen: Mutmaßliche Bande nach Diebstählen und Raubstraftaten in Haft

Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Unbekannte haben am späten Dienstagabend (29.07.2025) einen 34 Jahre alten Mann in einer Unterkunft am Klabundeweg ausgeraubt. Der 34-Jährige war gegen 22.00 Uhr auf dem Weg zu seinem Zimmer im zweiten Obergeschoss, als ihn im Flur zwei unbekannte Männer angriffen und schlugen. Einer der Täter hielt ihm ein Messer an den Hals, während der andere ihm seinen Rucksack entriss. Beide ...

