POL-S: Pkw gegen Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Zusammenstoß am Dienstagabend (29.07.2025) mit einer Stadtbahn, wurde eine 41-jährige Frau schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt. Die 41-Jährige fuhr gegen 18.30 Uhr mit einem Pkw Smart die Neckarstraße vom Neckartor herkommend in Richtung Villastraße und bog dann nach links in die Sedanstraße ab. Dabei stieß sie mit einer Stadtbahn zusammen, welche in gleicher Richtung fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Smart noch mehrere Meter im Gleisbereich mitgeschleift. Die 41-jährige Frau erlitt dabei schwere Verletzungen und musste zur medizinischen Behandlung mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Zwei Fahrgäste in der Stadtbahn, im Alter von 52 und 27 Jahren, verletzten sich leicht und konnten durch Rettungskräfte vor Ort behandelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf über 60.000 Euro. Nachdem der Smart durch einen Abschleppdienst aus dem Gleisbereich geborgen wurde, konnte gegen 19.40 Uhr der Stadtbahnverkehr wieder frei gegeben werden. Zeugen des Unfalls, insbesondere Personen welche Angaben über ein mögliches Rotlicht machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

