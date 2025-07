POL-S: Einbrecher erbeuten Whisky - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Beim Streit um ein Taxi ist ein 46 Jahre alter Mann am späten Samstagabend (26.07.2025) in der Mercedesstraße verletzt worden. Der 46-Jährige geriet kurz vor Mitternacht am Taxistand der Hanns-Martin-Schleyer-Halle mit einem unbekannten Mann in Streit. Im Verlauf des Streites soll der Unbekannte den 46-Jährigen niedergeschlagen und getreten haben. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn ...

mehr