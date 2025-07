Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handfester Streit um Taxi - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beim Streit um ein Taxi ist ein 46 Jahre alter Mann am späten Samstagabend (26.07.2025) in der Mercedesstraße verletzt worden. Der 46-Jährige geriet kurz vor Mitternacht am Taxistand der Hanns-Martin-Schleyer-Halle mit einem unbekannten Mann in Streit. Im Verlauf des Streites soll der Unbekannte den 46-Jährigen niedergeschlagen und getreten haben. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Täter flüchtete nach der Tat in Richtung MHP-Arena. Er ist etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und hatte eine Glatze. Er trug ein schwarzes T-Shirt, dunkle Shorts und dunkle Schuhe. Am rechten Arm und an beiden Beinen war er tätowiert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

