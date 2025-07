Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Küchenbrand

Stuttgart-Möhringen (ots)

Beim Küchenbrand in einer Wohnung an der Leinenweberstraße ist am Sonntag (27.07.2025) nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden. Ein Nachbar hörte zunächst gegen 13.10 Uhr einen Feuermelder und sah dann starken Rauch, der aus der Wohnung seines Nachbarn quoll. Er alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Der 23 Jahre alte Bewohner erlitt durch den Rauch Verletzungen. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, versorgten ihn und brachten ihn ins Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge könnte überhitztes Fett den Brand ausgelöst haben.

