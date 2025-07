Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht (27.07.2025) einen 23-Jährigen an der Weberstraße angegriffen und leicht mit einem Messer verletzt. Der Mann wurde gegen 01.00 Uhr durch zwei unbekannte Männer angesprochen und zu einer Gruppe von vier bis fünf jungen Männern an die Ecke Weberstraße / Brennerstraße geführt. Dort wurde er zunächst mit Schlägen und Tritten attackiert, schließlich fügte einer der Männer ihm mit einem Messer oberflächliche Schnittwunden am Oberkörper zu. Anschließend flüchteten die Täter. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Einer der Täter war circa 25 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß. Er war dunkelhäutig mit schlanker Statur, hatte kurze schwarze Locken und trug ein schwarzes T-Shirt. Ein zweiter Täter war zwischen 18 und 25 Jahren alt, 180-185 Zentimeter groß. Er war dunkelhäutig, schwarz gekleidet und hatte kurze schwarze Haare. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Telefonnummer +4971189903100 in Verbindung zu setzen.

