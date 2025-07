Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich Rotlicht missachtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zirka 25.000 Euro Schaden und eine leichtverletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (25.07.2025) in der Schmidener Straße ereignet hat. Eine 51-jährige Frau fuhr gegen 11.50 Uhr mit ihrem Dacia in der Gnesener Straße in Richtung Krankenhaus Bad Cannstatt. An der Kreuzung zur Schmidener Straße missachtete sie mutmaßlich das Rotlicht und stieß mit einem Alfa Romeo eines 74-jährigen Fahrers, welcher in Richtung Fellbach unterwegs war, zusammen. Bei dem Unfall zog sich die 51-Jährige leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Fahrerin. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

