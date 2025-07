Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mehrere Tausend Euro geraubt - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Mitte / Göppingen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (24.07.2025) zwei Männer im Alter von 23 und 24 festgenommen, die am Rotebühlhof einen 23-Jährigen ausgeraubt haben sollen. Der 23-Jährige befand sich gegen 12.20 Uhr im Bereich des Rotebühlhofes, als die beiden Tatverdächtigen auf ihn zukamen und mit ihm ein Gespräch begannen. Die Tatverdächtigen sollen den 23-Jährigen dann festgehalten und geschlagen haben, und ihm Geld und eine Bauchtasche weggenommen haben, in der sich mehrere Tausend Euro befunden haben. Die Tatverdächtigen flüchteten zu Fuß und der 23-Jährige nahm mit seinem Bruder, der sich in Tatortnähe befand, die Verfolgung auf. Sie hielten den 24-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest. Der 23-Jährige flüchtete zunächst unerkannt, konnte aber durch Polizeibeamte wenig später an seiner Wohnanschrift in Göppingen festgenommen werden. Beide Tatverdächtige mit syrischer Staatsangehörigkeit werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Freitags (25.07.2025) einem Haftrichter vorgeführt.

