Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 57-Jähriger beschädigt Reifen von zwei Streifenwagen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Freitag (25.07.2025) einen 57-Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der zwei Reifen an zwei Streifenwagen an der Theodor-Heuss-Straße beschädigt haben soll. Der Mann hielt sich gegen 02.05 Uhr bei den Streifenwagen am Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße auf und soll an zwei Autos jeweils einen Reifen beschädigt haben. Die Beamten kontrollierten den Mann und fanden bei der Durchsuchung seiner Person drei Messer, die sie beschlagnahmten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten den 57-Jährigen in eine psychiatrische Klinik.

