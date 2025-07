Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Müll mutmaßlich angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (24.07.2025) haben an der Reinsburgstraße mehrere Müllsäcke gebrannt. Anwohner wurden kurz vor 05.00 Uhr durch Knallgeräusche auf den Brand aufmerksam und alarmierten die Polizei. Ein Zeuge begann sofort, mit Feuerlöschern das Feuer zu bekämpfen. Durch die Flammen wurde die Hausfassade leicht in Mitleidenschaft gezogen, der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

