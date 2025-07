POL-S: Fahrzeugreifen zerstochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Zirka 25.000 Euro Schaden und eine leichtverletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (25.07.2025) in der Schmidener Straße ereignet hat. Eine 51-jährige Frau fuhr gegen 11.50 Uhr mit ihrem Dacia in der Gnesener Straße in Richtung Krankenhaus Bad Cannstatt. An der Kreuzung zur Schmidener Straße missachtete sie mutmaßlich das Rotlicht und stieß mit einem ...

mehr