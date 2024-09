Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannte Männer belästigen junge Frauen - Polizei sucht Zeugen (04.09.2024)

Konstanz, Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Mittwochabend, 04.09.2024, an den Bahnhöfen in Konstanz und Radolfzell und dazwischen im "Seehas" ereignet hat. Gegen 22.30 Uhr befand sich eine 16-Jährige in Begleitung mehrerer gleichaltriger Freundinnen am Bahnhof in Konstanz, um von dort mit dem Zug nach Radolfzell zu fahren. Auf dem Bahnsteig trat ein unbekannter junger Mann an die jungen Frauen heran und belästigte sie mit Gesten und unmoralischen Flirtversuchen. Zudem fertigte er mit seinem Handy ungefragt Bilder der Jugendlichen. Als sie in den Zug einstiegen folgte ihnen der Unbekannte samt weiterer Begleiter in den "Seehas" in Richtung Radolfzell. Nachdem die Männer nicht von den Mädchen abließen, suchten diese Schutz bei anderen Fahrgästen. Als die jungen Frauen den Zug in Radolfzell verließen, stieg die Gruppe um den Unbekannten ebenfalls aus und versuchte die Mädels am Verlassen des Bahnsteigs zu hindern. Der 16-Jährigen und ihren Freundinnen gelang es jedoch wegzurennen und sich in Sicherheit zu bringen.

Zu den unbekannten Männern liegt folgende Beschreibung vor: etwa 18-20 Jahre alt, schwarze Haare, dunkel gekleidet.

Die Polizei ermittelt wegen Nötigung und Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz und bittet Zeugen - und insbesondere weitere Fahrgäste des "Seehas" - die die Situation am Mittwochabend mitbekommen haben, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Revier Radolfzell zu melden.

