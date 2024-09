Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung vor dem Edeka (10.09.2024)

Konstanz (ots)

Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung hat die Polizei nach einer Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag vor dem Edeka in der Bodanstraße aufgenommen. Eine 23-Jährige und ein 44-Jähriger gerieten bereits im Kassenbereich des Edeka verbal aneinander. Nachdem sich die Streitenden schließlich zur weiteren Klärung des Disputs vor das Gebäude begaben, gingen sie sich dort schließlich gegenseitig körperlich an und traten aufeinander ein. Zudem fielen Beleidigungen und Bedrohungen. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

