POL-S: 15-Jährige droht mit Messer und verletzt 18-Jährigen leicht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 15-Jährige hat am frühen Sonntagmorgen (27.07.2025) im Stadtgarten einen 18 Jahre alten Heranwachsenden mit einem Messer leicht verletzt. Der 18-Jährige saß kurz vor 04.00 Uhr mit Bekannten auf einer Bank am Max-Kade-Weg, als die Tatverdächtige auf ihn zukam und ihn ansprach. Im Verlauf des Gesprächs wurde die 15-Jährige zunehmend aggressiv und zog ein Messer. Damit verletzte sie den 18-Jährigen leicht und flüchtete mit ihrer Begleiterin Richtung Hofdienergarage. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach der jungen Frau und nahmen sie gegen 04.45 Uhr in der Klett-Passage vorläufig fest. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihrer Mutter übergeben.

