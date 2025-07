Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zwei Leichtverletzte

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Beim Zusammenstoß eines VW Golf mit einer Stadtbahn haben sich am Sonntagabend (27.07.2025) der 28 Jahre alte VW-Fahrer und eine 59 Jahre alte Frau in der Stadtbahn leichte Verletzungen zugezogen. Der 28-Jährige fuhr gegen 21.45 Uhr in der Frankenstraße Richtung Ludwigsburger Straße. Dort soll er ersten Ermittlungen zufolge die rote Ampel missachtet haben, als er nach links Richtung Kelterplatz abbog. Der VW stieß mit einer Stadtbahn der Linie U15 zusammen, die in Richtung Kelterplatz unterwegs war. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Verletzten und brachten die 59-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 65.000 Euro.

