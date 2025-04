Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Sieben Pkws beschädigt - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte am Nachmittag des 07.04.2025, in der Zeit zwischen 15:40 Uhr und 18:45 Uhr sieben Pkws in der Speyerer Straße in Mannheim. Hierbei nutze die unbekannte Täterschaft mutmaßlich einen Schlüssel und zerkratzte den Lack der Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang noch nicht konkret beziffern.

Die weiterführenden Ermittlungen werden bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau durchgeführt. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren oder sachdienliche Hinweise zur Täterschaft oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/ 83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell