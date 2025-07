Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Fahrbahn benutzt - Pedelecfahrer bei Sturz schwer verletzt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 37 Jahre alter Pedelecfahrer hat sich am Montagabend (28.07.2025) bei einem Verkehrsunfall in der Tunnelstraße schwere Verletzungen zugezogen. Der 37-Jährige fuhr gegen 19.40 Uhr mit seinem Zweirad von der Siemensstraße kommend in der Tunnelstraße Richtung Feuerbach-Mitte. Dabei fuhr er entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der falschen Fahrbahn. Als ihm ein 60-Jähriger mit seinem VW Caddy entgegenkam, bremste er und stürzte. Dann rutschte er auf der nassen Fahrbahn gegen den stehenden VW. Rettungskräfte versorgten den 37-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 2.200 Euro.

