Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 32-Jähriger schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Samstag (26.07.2025) von einem Unbekannten in der Lautenschlagerstraße schwer verletzt worden. Der 32-Jährige hielt sich gegen 02.45 Uhr mit vier Bekannten in der Lautenschlagerstraße auf, als er aus einem nichtigen Grund heraus durch eine sechsköpfige Gruppe angegangen wurde. Aus der Gruppe heraus wurde der 32-Jährige durch eine Person mit einem unbekannten Gegenstand am Hals verletzt. Anschließend flüchteten die sechs Personen in Richtung des Hauptbahnhofes. Bei der Fahndung kontrollierten die Beamten zwei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob sie mit der Tat in Verbindung stehen, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell