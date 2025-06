POL-PILAN: Mehrere betrunkene Fahrer erwischt

Landstuhl/L395 (ots) - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw sind am Freitagmorgen auf der L395 zwischen Landstuhl und Hauptstuhl drei Personen verletzt worden. Um kurz nach 07:00 Uhr geriet ein 35-Jähriger auf Höhe des Mitfahrerparkplatzes an der A62 mit seinem Ford Focus in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden VW Polo einer 27-jährigen Frau zusammen. Die beiden im Auto des Mannes ...

