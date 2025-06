Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Landstuhl/L395 (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw sind am Freitagmorgen auf der L395 zwischen Landstuhl und Hauptstuhl drei Personen verletzt worden.

Um kurz nach 07:00 Uhr geriet ein 35-Jähriger auf Höhe des Mitfahrerparkplatzes an der A62 mit seinem Ford Focus in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden VW Polo einer 27-jährigen Frau zusammen. Die beiden im Auto des Mannes sitzenden Kinder sowie die Fahrerin des Polos wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

An beiden Pkw entstand Totalschaden und sie mussten Abgeschleppt werden. Da auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn im Anschluss an die Bergung gereinigt werden. Die L395 war während der Unfallaufnahme zwischen dem Kreisverkehr am Mitfahrerparkplatz und dem Kreisverkehr am Ortseingang Landstuhl für circa zwei Stunden voll gesperrt.

Wieso der 35-Jährige mutmaßliche Unfallverursacher in den Gegenverkehr geriet ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Alkohol oder Drogen dürften dabei jedoch keine Rolle gespielt haben. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landstuhl zu melden (Tel. 0631/36914399 oder pilandstuhl@polizei.rlp.de) |pilan

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell