POL-PILAN: körperliche Auseinandersetzung zwischen Kindern auf dem Schulgelände

Landstuhl (ots) - Zu einer besonders unschönen Tat kam es am Samstagnachmittag nahe des Friedhofs in Landstuhl. Die 58-jährige Geschädigte musste zunächst feststellen, dass eine Scheibe an ihrem Fahrzeug eingeschlagen wurde. Beim genaueren Hinsehen bemerkte sie außerdem, dass ihre Handtasche samt Inhalt aus dem Auto gestohlen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Ihre Mithilfe. Sollten Sie ...

