Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Kompletter Bürocontainer entwendet. Zeugen gesucht

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Von dem Gelände eines ortsansässigen Bauunternehmens in der Kaiserstraße wurde ein Bürocontainer entwendet. Die Täter öffneten zuvor gewaltsam das Stahltor um auf das Firmengelände zu gelangen. Dort muss dann mit schwerem Gerät, vermutlich einem Kranfahrzeug, der Bürocontainer aufgeladen und abtransportiert worden sein. Der Schaden kann auf etwa 10.000,-EUR beziffert werden. Als Tatzeitpunkt kann die Nacht von Mittwochabend auf Donnerstagmorgen eingegrenzt werden. Sollten in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein, so bittet die Polizei Landstuhl um entsprechende Hinweise unter der Tel.-Nr.: 0631-369-14350.|pilan-wi

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell