POL-MA: Mannheim: Vermeintlich hilfsbereiter Mann beklaut Seniorin - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwochnachmittag war eine 90-Jährige zu Fuß im Mannheimer Stadtgebiet unterwegs, als ihr an der Haltestelle Käfertal Kulturhaus von einem bislang unbekannten Mann geholfen wurde, in einen Bus zu steigen. Kurze Zeit später, an der Haltestellte Neues Leben, unterstützte der Unbekannte die Dame nochmals und half ihr aus dem Bus auszusteigen.

Anschließend folgte der Mann der Dame bis zu ihrer Wohnanschrift, wo er schließlich um ein Glas Wasser bat. Die kurze Zeit der Unaufmerksamkeit nutzte der Täter für sich, griff in die Handtasche der 90-Jährigen und entwendete daraus ein Portemonnaie. In diesem befanden sich neben Kundenkarten, eine Bankkarte sowie Bargeld in Höhe von etwa 15 Euro. Daraufhin verließ er die Wohnung in der Straße Korbangel fluchtartig in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu melden.

