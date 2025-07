Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Personen stehlen E-Bike - Zeugenaufruf

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine oder mehrere bislang unbekannte Personen entwendeten am gestrigen Mittwoch zwischen 15:00 Uhr und 15:40 Uhr ein anthrazitfarbenes E-Bike eines 77-Jährigen in der Industriestraße in Weinheim. Das E-Bike wurde verschlossen gegenüber einer Tiefgarage an einem überdachten Fahrradständer des dortigen Parkplatzes abgestellt. Der Wert des E-Bikes der Marke Grand Canyon wurde auf ungefähr 3.300 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich unter der Nummer 06201/1003-0 an das Polizeirevier zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell