Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Diebstahl zahlt sich nicht aus, Bundespolizei stellt Täter

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Zwei Männer entwendeten am gestrigen Nachmittag in einem Geschäft des Erfurter Hauptbahnhofes Getränke und flüchteten, jedoch ohne die erforderlichen Beträge dafür zu entrichten. Die Beute übergaben sie an einen Dritten.

Die Tat wurde bei der Bundespolizei zur Anzeige gebracht und die handelnden Personen wurden beschrieben. Bundespolizisten konnten das Trio später auf einem Bahnsteig stellen. Einer der Täter führte zudem ein Messer mit sich, welches sichergestellt worden ist.

Wegen des Diebstahls erwarten den 27-jährigen Libyer, den 18-jährigen Syrer und den 21-Tunesier Strafanzeigen. Das Stehlgut hatten die Männer noch bei sich. Dieses wurden der betroffenen Verkaufseinrichtung wieder zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell