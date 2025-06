Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Am Hauptbahnhof klickten wegen eines internationalen Haftbefehls die Handschellen

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Bereits am Montag wurde ein 41-jähriger Pole aus eigener Veranlassung bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Erfurt vorstellig und erkundigte sich, ob nach ihm gesucht werde. Die Frage wurde ihm mit seiner Festnahme beantwortet.

Die polnischen Behörden hatten ihn wegen mehrerer begangenen Straftaten, zum Teil unter Einfluss von Alkohol, zu einer Freiheitsstrafe von über einem Jahr verurteilt. Der Mann wurde durch die polnische Justiz international zur Festnahme ausgeschrieben.

Am gestrigen Dienstag wurde der 41-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Die Festnahme zum Zwecke der Außerlandesbringung wurde richterlich bestätigt. Nun sitzt der Mann in der Justizvollzugsanstalt Goldlauter ein und wartet auf seine Auslieferung in sein Heimatland.

