Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Geparkter Kleinbus aufgebrochen, Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 16 Uhr am Dienstag und kurz nach 8 Uhr am Mittwoch brach eine bislang unbekannte Täterschaft ein Firmenfahrzeug in der Sandhofer Straße auf. Wie die Täterschaft in den auf dem Firmengelände abstellten Kleinbus der Marke Toyota eindringen konnte, ist bislang unklar, da das Nutzfahrzeug keine Aufbruchsspuren aufwies. Entwendet wurden Elektrogeräte im Wert von 15.000 Euro, weshalb das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter der Telefonnummer 0621/ 77769-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell