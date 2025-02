Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Tatverdächtiger zu versuchter Vergewaltigung gesucht

Video-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hannover (ots)

Am Montag, 01.04.2024, hat ein unbekannter Täter eine 33-Jährige in ein Gebüsch gedrängt und versucht, sie zu vergewaltigen. Da die bisherigen Ermittlungsansätze nicht dazu führten, den Täter zu identifizieren, sucht die Polizei nun Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befand sich die Hannoveranerin auf dem Heimweg, als sie gegen 03:45 Uhr vor dem Landgericht an der Berliner Allee in Hannover auf den unbekannten Täter traf. Dieser sprach die Frau an und bedrängte sie. Trotz mehrfacher Aufforderung ließ der Mann nicht von ihr ab, ergriff sie und drängte sie in ein Gebüsch. Dann versuchte er, die 33-Jährige zu vergewaltigen. Erst als ein vorbeifahrender Radfahrer auf das Geschehen aufmerksam wurde, ließ der Täter von der Frau ab und flüchtete.

Der Täter wurde als ca. 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er hat ein rundliches Gesicht und braune Augen. Weiterhin hat er dunkle Haare und einen Vollbart. Bei der Tat trug der Mann eine dunkle Jacke und Hose, ein helles Hemd und dunkle Schuhe. Besonders auffällig ist eine großflächige Tätowierung am linken Unterarm des Täters.

Überwachungskameras des Landgerichts Hannover zeichneten den unbekannten Tatverdächtigen auf.

Nach Ausschöpfung aller polizeilicher Ermittlungsansätze und Beschluss der Staatsanwaltschaft Hannover erfolgt nun die Veröffentlichung von Fotos und einem Video des Tatverdächtigen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen der versuchten Vergewaltigung eingeleitet, die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pk, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell