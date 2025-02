POL-H: Mitte: Unbekannter entreißt Senior Tragetasche und flüchtet - Zeugen gesucht

Hannover (ots) - Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Großburgwedel sind am frühen Freitagmorgen, 07.02.2025, die Bewohnerinnen des Hauses ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden benachbarte Anwohner gegen 03:00 Uhr auf einen ausgelösten Brandmelder und Rauchgeruch aufmerksam. Daraufhin alarmierten sie umgehend die ...

