Polizeidirektion Hannover

POL-H: Großburgwedel: Zwei Bewohnerinnen bei Brand in Einfamilienhaus ums Leben gekommen

Hannover (ots)

Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Großburgwedel sind am frühen Freitagmorgen, 07.02.2025, die Bewohnerinnen des Hauses ums Leben gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden benachbarte Anwohner gegen 03:00 Uhr auf einen ausgelösten Brandmelder und Rauchgeruch aufmerksam. Daraufhin alarmierten sie umgehend die Rettungskräfte. Diese verschafften sich Zugang zur betroffenen Doppelhaushälfte im Haflinger Weg und löschten das Feuer. Während der Löscharbeiten konnten die Rettungskräfte zwei Personen nur noch leblos aus dem Haus bergen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarben beide Personen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um die 77-jährige Bewohnerin der Doppelhaushälfte und ihre ebenfalls in dieser wohnende 49-jährige Tochter. Die benachbarte Doppelhaushälfte blieb unbeschädigt.

Die Brandursachenermittler der Polizei Hannover haben die Untersuchungen hinsichtlich der Brand- und Todesursache sowie der entstandenen Schadenshöhe aufgenommen. Die Ermittlungen dazu dauern an. /pk, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell