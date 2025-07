Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrzeugtür unachtsam geöffnet; Radfahrerin verletzt

Mannheim (ots)

Am Mittwochvormittag um 10:45 Uhr befuhr eine 40-jährige Radfahrerin die Straße zwischen dem innerstädtischen Quadrat L12 und M7 in Fahrtrichtung Kaiserring, kommend aus Richtung L10. Auf Höhe des Quadrats L12 öffnete ein 55-Jähriger die Fahrertür seines geparkten Peugeot und übersah dabei die herannahende Radfahrerin. Der 40-Jährigen war es nicht mehr möglich, rechtzeitig auszuweichen, und prallte gegen die offenstehende Fahrzeugtür. Durch den Zusammenstoß zog sich die Frau schwere Prellungen am Körper zu und wurde nach der ersten medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Den 55-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

