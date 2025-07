Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Versuchter Tankstellenraub - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch gegen 05:00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Mann eine Tankstelle in der Speyerer Straße auszurauben. Nachdem er den Innenraum der Tankstelle betreten hatte, forderte er den 35-jährigen Verkäufer unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Geld auf. Da der Geschädigte dieser Forderung nicht umgehend nachkam und einige Schritte nach vorne machte, flüchtete der Täter aus der Tankstelle und rannte in unbekannte Richtung davon. Verletzt wurde niemand und es wurde auch nichts entwendet.

Der Verkäufer konnte den Täter wie folgt beschreiben:

- männlich, - schlanke Statur, - dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen versuchter, schweren räuberischen Erpressung aufgenommen und bittet Personen, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall sachdienliche Hinweise mitteilen oder verdächtige Wahrnehmungen schildern können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell