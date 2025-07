Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 61/ BAB 6: Verkehrsunfall mit LKW, Mittelleitplanke durchbrochen, PM Nr. 2

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 61/ BAB 6 (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache durchbrach am Donnerstag gegen 2 Uhr ein LKW die Mittelleitplanke im Bereich des Autobahndreiecks Hockenheim. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der LKW auf dem rechten Fahrstreifen der BAB 61 in Richtung Hockenheim und zog kurz vor dem Autobahnkreuz langsam immer weiter nach links, bis er die Leitplanke rammte und diese durchbrach. Schließlich kam der mit Rindfleisch beladene Sattelzug in einem Graben auf der linken Seite zum Liegen. Bei dem Unfall wurde der 29-jährige Fahrer schwer. Sein 58-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Der Fahrer kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Hinweise auf eine Beeinflussung des Fahrers durch Alkohol oder Betäubungsmittel liegen derzeit nicht vor. Ersten Schätzungen zufolge liegt der entstandene Schaden bei über 100.000 Euro.

Der Zubringer der BAB 61 auf die BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn ist noch immer voll gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen, für welche ein Schwerlastkran benötigt wird, dauern voraussichtlich noch mehrere Stunden. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen an der Unfallstelle ist zu rechnen.

