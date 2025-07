POL-S: Dreiste Betrüger erbeuten sechsstelligen Eurobetrag

Stuttgart-Mitte (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am frühen Montagmorgen (28.07.2025) bei einem Einbruch Whisky im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet. Die beiden Männer stiegen zwischen 04.30 Uhr und 04.45 Uhr über einen Lichtschacht in das Getränkelager eines Cafes an der Lautenschlagerstraße. Dort stahlen sie die Spirituosen und flüchteten Richtung Kronenstraße. Einer der Täter hatte ganz kurze Haare ...

mehr