Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am 28.06.2025, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.30 Uhr, in ein Zweifamilienhaus auf der Straße Börnste in Dülmen ein. Hierzu hebelten sie zunächst eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so ins Innere der Erdgeschosswohnung. Auch die Wohnungstür im Obergeschoss hebelten die Täter auf und verschafften sich hier ebenfalls Zutritt. Sie durchsuchten ...

