Polizeiinspektion Celle

POL-CE: 50 Geschwindigkeitsverstöße in einer Woche - Polizei Celle zieht Bilanz

Celle (ots)

Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche "Geschwindigkeit" hat die Polizeiinspektion Celle im Zeitraum vom 7. bis zum 13. April verstärkt Verkehrskontrollen in Stadt und Landkreis durchgeführt. Ziel der Maßnahmen war es, die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmenden auf die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit zu lenken und so zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beizutragen. Überhöhte Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu den Hauptunfallursachen. Wer zu schnell fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere, insbesondere schwächere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer. Bei den zahlreichen stationären Geschwindigkeitskontrollen stellten die Beamtinnen und Beamten über 50 Verstöße fest. In mehreren Fällen lagen die gemessenen Geschwindigkeiten deutlich über dem erlaubten Limit, sodass neben Verwarngeldern auch Bußgelder verhängt werden mussten, die Punkte im Fahreignungsregister zur Folge haben. In einem Fall hielten die Einsatzkräfte einen Autofahrer in Nienhagen an, der zuvor mit (vorwerfbaren)78 km/h statt der erlaubten 50 im Ort unterwegs war. Auch über diese Aktionswoche hinaus werden regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Celle durchgeführt, um die Sicherheit auf den Straßen zu verbessern.

